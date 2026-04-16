Marta Fascina attacca Francesca Pascale la risposta | 20mila euro al mese da deputata e non va mai in Aula

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marta Fascina ha criticato Francesca Pascale, affermando che quest’ultima, deputata con uno stipendio di circa 20mila euro al mese, non si sarebbe mai presentata in Aula durante il suo mandato. Lo scontro tra le due ex compagne di Silvio Berlusconi, che hanno condiviso la relazione in periodi diversi, si è sviluppato attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando tensioni legate alla loro presenza e attività parlamentare.

Scambio di attacchi a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due ex compagne di Silvio Berlusconi - Pascale dal 2012 all 2020, Fascina dal 2020 alla morte nel 2023. In un'intervista, Fascina ha detto che Pascale "non conta niente". Quest'ultima ha replicato piccata: "Non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento".🔗 Leggi su Fanpage.it

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