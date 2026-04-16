Marta Fascina attacca Francesca Pascale la risposta | 20mila euro al mese da deputata e non va mai in Aula

Marta Fascina ha criticato Francesca Pascale, affermando che quest’ultima, deputata con uno stipendio di circa 20mila euro al mese, non si sarebbe mai presentata in Aula durante il suo mandato. Lo scontro tra le due ex compagne di Silvio Berlusconi, che hanno condiviso la relazione in periodi diversi, si è sviluppato attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando tensioni legate alla loro presenza e attività parlamentare.

Scambio di attacchi a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due ex compagne di Silvio Berlusconi - Pascale dal 2012 all 2020, Fascina dal 2020 alla morte nel 2023. In un'intervista, Fascina ha detto che Pascale "non conta niente". Quest'ultima ha replicato piccata: "Non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento”

Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla? Lei conta 20mila€ al mese per non andare in Parlamento“Botta e risposta tra Pascale e Fascina nel mezzo del rinnovamento di Forza Italia Francesca Pascale risponde a Marta Fascina che ha sostenuto come...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Battibecchi tra Francesca Pascale e Marta Fascina, cosa si sono dette; Scintille in Forza Italia, Marta Fascina attacca: 'Pascale non conta'. La replica è gelida: 'Lei conta 20mila euro al mese'; Francesca Pascale asfalta Marta Fascina: Io non conto nulla? Lei prende 20mila euro al mese senza andare in Aula. ?Volano stracci tra...; Marta Fascina attacca i figli Berlusconi e liquida Francesca Pascale.

Marta Fascina attacca Francesca Pascale, la risposta: 20mila euro al mese da deputata e non va mai in AulaScambio di attacchi a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due ex compagne di Silvio Berlusconi - Pascale dal 2012 all 2020, Fascina dal 2020 ... fanpage.it

Marta Fascina attacca i figli Berlusconi e liquida Francesca PascaleMarta Fascina, nuovo affondo su Pascale e sostegno alla famiglia Berlusconi Marta Fascina, ultima compagna e moglie simbolica di Silvio Berlusconi, ... assodigitale.it

Letizia Moratti in tour televisivo con il suo libro, Nicole Minetti su tutti i giornali per aver ricevuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella, il litigio a mezzo stampa tra Francesca Pascale e Marta Fascina su chi tra le due oggi conta di più, la ribalta di Stefania Cr - facebook.com facebook

Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento” di @salvini_giacomo x.com