In un confronto pubblico, Francesca Pascale ha replicato a Marta Fascina, che aveva affermato che l'ex compagna di Berlusconi

Botta e risposta tra Pascale e Fascina nel mezzo del rinnovamento di Forza Italia Francesca Pascale risponde a Marta Fascina che ha sostenuto come l'ex compagna di Berlusconi "non conti niente". "Questa è la direzione giusta, serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio, tutto quello.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla? Lei conta 20mila€ al mese per non andare in Parlamento“

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