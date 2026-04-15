Francesca Pascale ha risposto a Marta Fascina, affermando di non avere importanza e definendosi una semplice appassionata politica. Ha aggiunto che, diversamente, Fascina potrebbe guadagnare 20mila euro al mese senza partecipare al Parlamento. La replica si è concentrata sulla differenza tra impegno e compenso, con Pascale che ha concluso con una richiesta di poter chiarire un suo pensiero.

“Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Però mi faccia dire una cosa.”. Prego, Francesca Pascale. “Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa.”. Parole che non sono piaciute a Pascale che da mesi sta chiedendo il rinnovamento di Forza Italia e la sostituzione di alcune figure chiave, da Maurizio Gasparri ad Antonio Tajani promuovendo invece Giorgio Mulè. Sul suo rapporto con la famiglia Berlusconi, Pascale dice: “Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi – conclude al Fatto – la stessa cosa fa la famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento”

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