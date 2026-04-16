A Marsciano si sta avvicinando la ventiseiesima edizione della Fiera Verde – Tradizioni e sapori, un evento che si tiene nel borgo e che coinvolge esposizioni di piante, prodotti artigianali e specialità gastronomiche locali. La manifestazione mira a promuovere la cultura del verde e le tradizioni culinarie della zona, attirando visitatori e appassionati provenienti dalla regione. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario di eventi del territorio.

Il borgo di Marsciano si prepara ad accogliere la ventiseiesima edizione della Fiera Verde – Tradizioni e sapori, un appuntamento che mette al centro il legame tra la cura del verde, l’artigianato locale e le eccellenze del cibo del territorio. La manifestazione, che animerà la comunità sabato 18 e domenica 19 aprile, vedrà il taglio del nastro ufficiale sabato mattina alle ore 12 presso il piazzale della scuola IV Novembre. A inaugurare l’evento saranno presenti il sindaco Michele Moretti e il vicesindaco Sergio Pezzanera, accompagnati da esponenti dell’amministrazione e rappresentanti delle associazioni locali, insieme a Letizia Michelini, presidente della seconda Commissione consiliare permanente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marsciano celebra la natura: tra botanica e sapori alla Fiera Verde

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