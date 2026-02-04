San Siro parla Marotta | Grazie alla tenacia di Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogito

Giuseppe Marotta ha ringraziato Ralph e Scaroni per aver portato avanti con tenacia l’accordo sul nuovo stadio. Durante un’intervista a DAZN, il presidente nerazzurro ha spiegato come grazie alla loro determinazione si sia arrivati al rogito. Ora il progetto può finalmente partire, dopo mesi di tensioni e negoziati.

Il Presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è tornato a parlare del tema 'San Siro' e del nuovo stadio che sorgerà nella stessa zona. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN' durante il podcast 'Valori in campo'. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni. Si immagina già il nuovo San Siro? "Sì. Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco, ad aprire una strada che ci porterà lontano. Sarà piena di tortuosità, non è facile agire in Italia, dove la burocrazia è molto ostruzionistica. Abbiamo intrapreso questa nuova era con entusiasmo, avremo una nuova casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

