Marotta indica la via | Calcio italiano? Serve il sostegno del governo Le proprietà straniere come Oaktree e RedBird ci hanno salvato Su Malagò e Chivu…

Il presidente dell’Inter ha commentato la situazione del calcio italiano, sottolineando che il settore ha bisogno di un intervento governativo per affrontare le difficoltà. Ha anche riconosciuto il ruolo delle proprietà straniere, come Oaktree e RedBird, nel contribuire alla stabilità delle squadre italiane. Durante l’intervista, ha fatto riferimento alla maggioranza dei voti dei club di Serie A e ha toccato temi legati a figure di rilievo nel panorama sportivo e alle loro influenze.

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