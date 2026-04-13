Malagò contro Abete | il ruolo di Marotta e Gravina le mire del governo gli scenari Le vere trame dietro la corsa alla Figc

La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio vede coinvolti diversi attori e interessi, con Malagò che si presenta come candidato ufficiale sostenuto dalla Lega di Serie A. A fronte di questa candidatura, sono emerse discussioni riguardo ai ruoli di figure come il direttore generale e il presidente della FIGC, mentre il governo ha manifestato interesse nel processo di nomina. Le dinamiche tra le parti coinvolte continuano a suscitare attenzione nel panorama calcistico e istituzionale.

Il primo candidato ufficiale alla successione di Gabriele Gravina in FederCalcio ha un nome pesante e un profilo inconfondibile: Giovanni Malagò è il nome su cui la Serie A ha deciso di puntare per il nuovo corso, investendolo della designazione ufficiale della Lega. Il secondo non tarderà ad arrivare: subito dopo l’assemblea della Lega Calcio, Giancarlo Abete, ha chiesto alla sua Lega Dilettanti (che vale quasi il doppio della Serie A in termini di voti) “di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter – attraverso una condivisione della candidatura – presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Malagò contro Abete: il ruolo di Marotta e Gravina, le mire del governo, gli scenari. Le vere trame dietro la corsa alla Figc FIGC, corsa alla presidenza dopo Gravina: la Serie A spinge forte per Malagò, ma il ritorno di Abete resta un’ipotesi concretaMercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza Mercato Juve, fari puntati su Kessiè!... Figc, la corsa per il dopo Gravina: Malagò, Abete e quel nome a sorpresa...Il bambino passeggia con uno splendido golden retriever insieme agli amichetti, nota la folla impressionante di giornalisti che stazionano davanti...