IA e automazione | come i tool di TrendAI analizzano crimine digitale e minacce informatiche

In Italia e nel mondo, i cybercriminali sfruttano sempre di più l’intelligenza artificiale e i sistemi automatici per scatenare attacchi informatici complessi. Le minacce digitali non si limitano più a virus e malware, ora sono più organizzate e mirate. Le aziende e le istituzioni devono correre ai ripari, perché i nuovi strumenti permettono di penetrare anche le difese più robuste. La situazione si fa più complicata, e chi gestisce la sicurezza informatica deve stare molto attento.

**Un nuovo tipo di crimine si fa strada nel 2026: l’IA e l’automazione, ormai usate anche dai cybercriminali, si trasformano in armi per attacchi sempre più sofisticati.** È questo il messaggio emerso da uno studio presentato a Milano, durante l’evento #SecurityBarcamp, dedicato alla sicurezza informatica. La **TrendAI**, unità specializzata di Trend Micro, ha infatti analizzato l’evoluzione delle minacce digitali nel 2026, un anno in cui il crimine informatico non solo cresce, ma evolve in modo radicale, grazie a un uso crescente dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. Gli attacchi saranno più rapidi, più intelligenti, con malware in grado di adattarsi dinamicamente alle difese, o addirittura di “riscrivere” il proprio codice per sfuggire all’identificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su TrendAI IA

Ultime notizie su TrendAI IA

Argomenti discussi: Automazione e controllo qualità basati sull'IA nella produzione; Fiere e AI, come la tecnologia sta cambiando l'esperienza espositiva; La RPA e la transizione verso l'orchestrazione agentica su AI; Accordo tra Fastweb + Vodafone e Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per potenziare l'AI nella manifattura e nell'automazione.

