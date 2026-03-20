Confcommercio | stop al dumping tutela rispetta

Confcommercio chiede un intervento deciso contro il dumping, evidenziando come la tutela delle imprese che rispettano le regole sia ormai fondamentale. La questione riguarda le tensioni crescenti tra le aziende che operano secondo le norme e chi invece tenta di aggirarle, creando un clima di confronto acceso nel settore commerciale del Friuli-Venezia Giulia. La richiesta è di azioni concrete per fermare pratiche sleali.

La tensione tra chi rispetta le norme e chi cerca scorciatoie si fa sempre più palpabile nel tessuto imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia. Lorenzo Mazzolini, direttore generale di Confcommercio Udine, ha lanciato un appello netto contro il dumping contrattuale che minaccia la sostenibilità delle attività serie. Per offrire strumenti concreti a chi opera in regola, è stato fissato un incontro informativo per lunedì 23 marzo alle ore 14.30 nella Sala Consiglio della sede di Tavagnacco. L’obiettivo non è solo denunciare un problema, ma fornire soluzioni operative legate alla contrattazione collettiva nazionale. L’incontro vedrà la partecipazione attiva di rappresentanti sindacali e tecnici specializzati, con l’intento di chiarire come sfruttare al meglio le disposizioni sul welfare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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