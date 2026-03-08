Mario Venuti live doppio show | solo voce & chitarra

Mario Venuti si esibirà in due concerti, uno alle 19 e l’altro alle 22, in cui proporrà un repertorio acustico con solo voce e chitarra. L’evento, annunciato tramite un link, prevede due momenti distinti, offrendo al pubblico un’esperienza intima e ridotta all’essenziale. La scelta di un formato così semplice accompagna la volontà di valorizzare le qualità musicali dell’artista.

MARIO VENUTI live DOPPIO SHOW Solo voce & chitarra? ORE 19.00 - PRIMO SHOW ?? https:link.dice.fm5oOdsNq800b? ORE 22.30 - SECONDO SHOW?? https:link.dice.fmWKPdm1r800b?Retronouveau, Via Croce Rossa 33, Messina“I concerti da solo sono una pratica ormai consolidata nel tempo.” In questa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it La voce di una generazione intera, Mario Perrotta omaggia Modugno con lo show “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”Al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone un nuovo appuntamento con la rassegna Prova d’Attore. Mario Venuti, esce il nuovo videoclip “Tempo e soldi”CATANIA – Dal 16 gennaio è disponibile su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica il nuovo singolo di MARIO VENUTI dal titolo TEMPO E... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mario Venuti. Discussioni sull' argomento mario venuti live | doppio show | solo voce & chitarra; Molfetta – Venerdì 6 marzo MARIO VENUTI e TONY CANTO, voci e chitarre tra Brasile e Mediterraneo con il Mai come ieri tour. Mario Venuti si racconta in un doppio live acustico a CagliariCrudele, Fortuna, Mai come ieri, A ferro e fuoco sono solo alcuni dei brani in versione acustica che si potranno ascoltare venerdì durante il concerto di Mario Venuti. Il cantautore siciliano torna in ... ansa.it Cagliari, Mario Venuti in concerto per un doppio set al BFlatDopo sei anni di assenza, Mario Venuti torna a Cagliari, venerdì 1 aprile con un doppio set alle 20.30 e alle 22.30 nell’ambito del cartellone della rassegna Bflat jazz festival, organizzata ... unionesarda.it Mario Venuti in concerto. - facebook.com facebook