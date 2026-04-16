Mario Tozzi Lavia Bregovi? e Michela Moioli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e dintorni ci sono diversi eventi in programma. Tra questi, un incontro con il geologo e divulgatore scientifico presso l’Aula Magna di Sant’Agostino, all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo. Inoltre, sono previsti spettacoli e incontri con artisti e atleti, tra cui un concerto di Bregovi? e un evento con la campionessa di snowboard Michela Moioli. La sera offre quindi una varietà di appuntamenti culturali e di intrattenimento.

L’incontro con Mario Tozzi all’Aula Magna di Sant’Agostino – Università degli studi di Bergamo, Gabriele Lavia al Teatro Donizetti con lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte” per la Stagione di Prosa, il concerto di Goran Bregovi? alla ChorusLife Arena, l’incontro con la campionessa olimpica di snowboard cross Michela Moioli al Daste Bergamo, gli scacchi a Treviglio, il giornalista Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio” a Urgnano per “Tierra!”, il cineforum a Nembro e a Mozzo, gruppi di lettura e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 16 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Memoria, omaggio a Verdi e teatro: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaIl concerto in memoria di Giuseppe Verdi a Villa di Serio, film, spettacoli e concerti per il Giorno della Memoria, “La lista. Lella Costa, cineforum e musica: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLo spettacolo “Lisistrata” con Lella Costa al Teatro Donizetti e l’incontro attorno a questo lavoro alla Sala della Musica, il cineforum a Nembro e a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Mario Tozzi, Lavia, Bregovi? e Michela Moioli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Mario Tozzi, chi è il divulgatore scientifico e quali programmi TV ha fattoClasse 1959, Mario Tozzi è nato a Roma da Alfonso Tozzi, che lavorava nel controspionaggio come corriere diplomatico poi un dirigente del Ministero del Tesoro italiano, e da Marilena Maruelli, di ... dilei.it Campi Flegrei, Mario Tozzi: «Rischiamo una distruzione peggiore di Pompei. L'eruzione ci sarà, non sappiamo quando»Mario Tozzi, esiste un reale pericolo eruzione nei Campi Flegrei? «Sì, direi: decisamente» spiega senza giri di parole. Si parla di un supervulcano, di cosa si tratta? «Supervulcano significa - ... leggo.it