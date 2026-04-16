A Prato si sono verificati momenti di tensione durante un servizio televisivo quando Mario Adinolfi ha reagito in modo violento alle domande di Filippo Roma, afferrandolo per i capelli. La scena è stata ripresa e trasmessa nel programma televisivo, suscitando attenzione e commenti tra il pubblico. Non ci sono altre persone coinvolte né sono stati segnalati danni o ferite.

Le Iene hanno mostrato il video dell’aggressione di Mario Adinolfi all’inviato Filippo Roma, avvenuta a Prato durante una conferenza stampa. Il programma documenta presunte truffe legate a “Scommessa Collettiva”, Adinolfi accusa Davide Parenti di diffamazione sistematica e uso di figuranti, annunciando denunce contro i vertici Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Il servizio de Le Iene a Prato L'aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma Il botta e risposta tra Mario Adinolfi e Le Iene Il servizio de Le Iene a Prato Il programma televisivo Le Iene ha trasmesso, nella prima serata di mercoledì 15 aprile, il servizio riguardante il confronto tra l’inviato Filippo Roma e il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con un’inchiesta sulla cosiddetta “Scommessa Collettiva”, un club di investimenti ideato dal politico.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi tira i capelli a Filippo Roma, Le Iene mandano in onda il video dell'aggressione

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