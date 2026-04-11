Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma inviato de Le Iene

Durante un evento elettorale a Prato, il candidato sindaco ha preso per i capelli un inviato di una trasmissione televisiva. L’episodio si è verificato al termine della presentazione del programma elettorale del candidato, che rappresenta il Popolo della Famiglia. La scena si è conclusa con momenti di tensione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze legali.

Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è conclusa con momenti di forte tensione. L’episodio è avvenuto oggi, sabato 11 aprile, davanti all’Art Hotel Museo. Al termine della conferenza stampa, mentre si trovava sul marciapiede, Adinolfi ha incontrato Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene su Italia 1, presente a Prato per realizzare un servizio su di lui. https:www.lanazione.itvideomario-adinolfi-candidato-sindaco-a-prato-aggredisce-inviato-delle-iene-lgxk7sx9 Adinolfi avrebbe afferrato Roma per i capelli, trattenendolo per oltre un minuto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene Leggi anche: Mario Adinolfi, candidato sindaco a Prato, aggredisce inviato delle Iene Leggi anche: Mario Adinolfi rivela che Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per Discovery: "Un miliardo per 5 anni"