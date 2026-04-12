Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene poi rivendica la tirata di capelli | Questo è niente video

Durante un evento a Prato, in occasione della presentazione del programma elettorale di un candidato sindaco, si sono verificati momenti di tensione tra il candidato e un giornalista de Le Iene. Il candidato ha aggredito fisicamente il giornalista, rivendicando successivamente di aver tirato i capelli a lui. Il video dell’accaduto mostra lo scontro tra le due parti, con il candidato che afferma che quanto successo è “niente”.

Scintille a Prato durante la presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia. Quello che doveva essere un tranquillo appuntamento politico si è trasformato in un match da ring quando è spuntato Filippo Roma, l’inviato de Le Iene che da mesi tallona Adinolfi per una presunta storia di investimenti finiti male. Il “terzo tempo” fuori dall’hotel è stato tutt’altro che amichevole: Adinolfi non ha gradito il pressing del giornalista e la situazione è degenerata in un attimo. Davanti a telecamere e smartphone dei passanti, il leader del PdF ha afferrato Roma per i capelli, trattenendolo con forza mentre l’inviato cercava di divincolarsi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene, poi rivendica la tirata di capelli: “Questo è niente” (video) Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...