Marina Berlusconi ha rivolto un'accusa nei confronti di Pino Corrias, dopo la pubblicazione di un articolo che suggeriva un suo possibile coinvolgimento nella politica. La reazione della Berlusconi è stata forte e diretta, definendo il contenuto del pezzo come un esempio di mentalità antiquata. La vicenda si è sviluppata rapidamente, attirando l'attenzione sui rapporti tra i protagonisti e le modalità di discussione pubblica su questioni di politica e comunicazione.

Marina Berlusconi ha scatenato una violenta polemica accusa verso Pino Corrias, in seguito a un pezzo giornalistico che ipotizzava un suo imminente ingresso nel campo della politica attiva. La vertice di Mondadori ha reagito con una comunicazione diretta inviata al sito, trasformando quella che era una ricostruzione su possibili progetti futuri in uno scontro verbale durissimo tra l’erede dell’ex presidente del Consiglio e il giornalista. Uno scontro frontale tra visioni opposte e accuse di misoginia. L’attacco della numero uno di Mondadori non è stato solo una difesa della propria immagine, ma una vera e propria contestazione ideologica contro le tesi sostenute da Corrias nell’edizione di lunedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina Berlusconi attacca Corrias: “Mentalità cavernicola

Notizie correlate

Marina Berlusconi furiosa contro il "Fatto" e Pino Corrias: "Cavernicolo, poverino, frustrato"Marina Berlusconi risponde per le rime al Fatto Quotidiano che con la penna di Pino Corrias ha farneticato su una discesa in campo delal presidente...

Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: "Fantasie e body shaming"La replica di Marina Berlusconi al Fatto Quotidiano Gli attacchi del Fatto Quotidiano medaglie al valore Cosa aveva scritto Pino Corrias La replica...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Marina Berlusconi se la prende col Fatto per l'articolo sull'idea di scendere in campo. La replica di Corrias; Marina Berlusconi contro il Fatto: Dietro loro fantasie idee misogine e patriarcali; Marina Berlusconi contro il Fatto: Idee retrograde, misogine e patriarcali; Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: Fantasie e body shaming.

Marina Berlusconi attacca Il Fatto Quotidiano e Pino Corrias per articolo offensivo e body shamingMarina Berlusconi smentisce il Fatto e denuncia sessismo nelle ricostruzioni Marina Berlusconi ha replicato con durezza a un articolo de Il Fatto Quot ... assodigitale.it

Marina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano dopo l'articolo di Pino Corrias: Fantasie e body shamingMarina Berlusconi contro Il Fatto Quotidiano. L'imprenditrice replica al giornalista Pino Corrias accusandolo di body shaming ... virgilio.it

Tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Marina Berlusconi per gli attacchi volgari e sessisti ricevuti da “Il Fatto Quotidiano”. Insulti e offese che non hanno nulla a che vedere con la critica, il giornalismo e l’informazione. Parole frutto di un odio viscerale e immot - facebook.com facebook

A Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. È un attacco squadrista travestito da informazione. È il punto più basso di una deriva che scivola nella volgarità e nell’attacco personale. Non è critica. È denigraz x.com