Marina Berlusconi furiosa contro il Fatto e Pino Corrias | Cavernicolo poverino frustrato

Marina Berlusconi ha commentato duramente un articolo pubblicato dal quotidiano, scritto da Pino Corrias, in cui si faceva riferimento a una possibile discesa in politica del presidente di Mediaset e ai metodi adottati per la selezione dei futuri parlamentari. Nel suo intervento, ha definito il giornalista come

Marina Berlusconi risponde per le rime al Fatto Quotidiano che con la penna di Pino Corrias ha farneticato su una discesa in campo delal presidente di Mediaset e di provini per i nuovi parlamentari con "gag stile Ciao Darwin" e con l'uso di "dialogue-coach". Con una lettera indirizzata a Dagospia, Marina Berlusconi mette in chiaro le cose: "Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto “dialogue coach” per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei “cavernicolo”", è la premessa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marina Berlusconi furiosa contro il "Fatto" e Pino Corrias: "Cavernicolo, poverino, frustrato" Notizie correlate Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la letteraMarina Berlusconi scende in campo, ma per rispondere a tono all’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano a firma di Pino Corrias, che la ritraeva... Marina Berlusconi: "Io scendere in campo? Fantasie. Dal Fatto disprezzo cavernicolo per il genere femminile""Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la... Una raccolta di contenuti Marina Berlusconi contro Il Fatto: 'Discesa in campo? Fantasie, disprezzano le donne'Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me - i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto 'dialogue coach' per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo ... ansa.it Marina Berlusconi: «Io in campo? La solita fantomatica idea. Contro di me un disprezzo cavernicolo per il genere femminile»Marina Berlusconi scrive a Dagospia e risponde a un articolo del Fatto quotidiano: «Quelle su di me sono idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali» ... corriere.it