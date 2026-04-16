Marina Berlusconi ha commentato duramente le affermazioni di Corrias, criticandolo per aver promosso idee che, secondo lei, rafforzano stereotipi di genere e un modo di pensare ritenuto arretrato. La presidente di Fininvest ha espresso la sua opinione in merito alle narrazioni che, a suo avviso, contribuiscono a rafforzare pregiudizi e atteggiamenti misogini. La discussione si inserisce in un contesto di scontro pubblico tra le parti.

La presidente di Fininvest ha scagliato un attacco durissimo contro Corrias, accusandolo di alimentare pregiudizi verso le donne e di alimentare con le sue narrazioni una visione del mondo arcaica. La vertice dell’azienda ha voluto mettere fine alle speculazioni riguardanti un suo possibile ingresso attivo in politica, definendo tali ipotesi come semplici invenzioni prive di fondamento. Le accuse di misoginia e i presunti attacchi personali. Il clima si è scaldato dopo che Corrias ha alimentato diverse teorie su Marina Berlusconi, tra cui la supposizione che lei possa decidere di intraprendere un percorso e l’attribuzione di alcuni testi a Ciao Darwin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina Berlusconi attacca Corrias: “Mentalità cavernicola e misoginia

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Tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Marina Berlusconi per gli attacchi volgari e sessisti ricevuti da “Il Fatto Quotidiano”. Insulti e offese che non hanno nulla a che vedere con la critica, il giornalismo e l’informazione. Parole frutto di un odio viscerale e immot - facebook.com facebook

A Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. È un attacco squadrista travestito da informazione. È il punto più basso di una deriva che scivola nella volgarità e nell’attacco personale. Non è critica. È denigraz x.com