Marimekko trasforma Milano in un giardino sensoriale

Marimekko ha aperto a Milano una mostra che trasforma gli spazi in un giardino sensoriale. L’installazione coinvolge elementi visivi, tattili e olfattivi, invitando i visitatori a vivere un’esperienza multisensoriale. L’evento si svolge in un’area urbana, con allestimenti e allestitori che hanno curato ogni dettaglio per creare un ambiente immersivo. La mostra resterà aperta fino a una data stabilita, con ingressi gratuiti.

C’è un tipo di bellezza che non si guarda soltanto — si respira, si assapora, si vive. È quella che il brand finlandese Marimekko porta a Milano nel cuore della Design Week 2026, trasformando uno spazio nel quartiere Navigli in qualcosa che sfugge alle categorie abituali: non una mostra, non un negozio, non un ristorante. Qualcosa di più sottile e più ambizioso. Il fiore come linguaggio: sessant’anni di botanica stampata. Per capire cosa accade in via Ascanio Sforza, bisogna partire da lontano. Marimekko nasce nel 1951 a Helsinki, fondata da Armi Ratia con un’idea radicale per l’epoca: che i tessuti potessero essere arte, e l’arte potesse abitare il quotidiano.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Marimekko trasforma Milano in un giardino sensoriale Notizie correlate Giardino Alzheimer: un’oasi sensoriale da difendereIl Guardino Pubblico, situato tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina, sta per accogliere un nuovo spazio dedicato alla demenza. Sutri si trasforma in un grande giardino a cielo aperto: tutte le infoOgni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie all'iniziativa “Sutri... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alla Milano Design Week 2026 un ristorante meneghino autentico diventa un'osteria floreale pop-up; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; Evento - Milano da Scrocco; Le installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 [la guida]. Boom Precudovito MARIMEKKO blago, pregrinjalo za posteljo. V popolnem zagonu, getting ready for Barbacan Produce 12.4. v Trstu, najlepši dogodek dalec naokrog facebook