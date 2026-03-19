Il Giardino Alzheimer, situato tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina, sta per essere trasformato in un’area sensoriale dedicata alle persone con demenza. Il progetto prevede l’allestimento di un nuovo spazio pubblico che offrirà un ambiente pensato per stimolare i sensi e favorire il benessere. La realizzazione è in fase di avanzamento e coinvolge le autorità locali e i progettisti.

Il Guardino Pubblico, situato tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina, sta per accogliere un nuovo spazio dedicato alla demenza. Mentre il parco vive fasi alterne dopo la riqualificazione, si avvia l’ultimazione del Giardino Alzheimer, pensato per anziani e pazienti neurodegenerativi. La sfida non è solo costruire, ma garantire che questo angolo di paradiso rimanga tale nel tempo. L’area verde ha già vissuto momenti di rinascita seguiti da periodi di declino a causa di frequentazioni problematiche. Gli interventi delle forze dell’ordine hanno parzialmente invertito questa rotta negativa. Ora l’attenzione si sposta verso la creazione di un ambiente protetto ricco di stimoli sensoriali come suoni, colori e profumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giardino Alzheimer: un’oasi sensoriale da difendere

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