Durante l'ultima puntata di Volley Night, trasmessa su OA Sport, Marco Gaspari ha commentato l’addio di Antropova, previsto per la squadra di Scandicci. Ha spiegato che questa partenza rappresenterà una sfida per il team, anche considerando la presenza di Egonu come opposto, ruolo che include anche la fase di muro. Gaspari ha parlato di questa situazione in modo diretto e senza analisi personali.

Marco Gaspari è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’allenatore della Savino Del Bene Scandicci ha fatto il punto della situazione sulla formazione toscana che si prepara per la Final Four di Champions League che prenderà il via il 2 maggio. Prima di pensare al futuro, si torna sulla semifinale scudetto che ha visto Scandicci capitolare contro Milano: “ Siamo dispiaciuti per come sono andate le cose perché l’avevamo messo come obiettivo. Milano ha meritato, brave loro, ma noi non siamo arrivate nelle condizioni migliori all’appuntamento. Rimane comunque la consapevolezza di una annata positiva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Gaspari: “L’addio di Antropova sarà una sfida per Scandicci. In posto 4 con Egonu anche per il muro”

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