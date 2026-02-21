LIVE Milano-Scandicci 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu trascina le lombarde al successo turn-over per Gaspari

Egonu ha guidato le lombarde alla vittoria contro Scandicci, grazie a una prestazione decisiva, mentre Gaspari ha optato per un ampio turn-over. La squadra di Milano ha dominato la partita fin dall'inizio, sfruttando la sicurezza in ricezione e la potenza in attacco. Scandicci ha tentato di reagire, ma ha incontrato difficoltà a contenere i colpi delle avversarie. La partita si è conclusa con un netto 3-0, lasciando aperta la corsa al campionato.

© Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu trascina le lombarde al successo, turn-over per Gaspari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.04 San Giovanni in Marignano è salva!! Il primo verdetto della serata permette alle “Zie” di festeggiare: San Giovanni ha vinto il terzo set contro Busto Arsizio per 25-18 assicurandosi almeno 1 punto e portandosi sul +3 virtuale su Macerata e Monviso, con nessuna delle due che può più vincere da 3 punti. 22.02 Ricordiamo che la partita tra Milano e Scandicci è ininfluente ai fini della classifica finale. Le lombarde hanno raggiunto le campionesse del mondo a quota 62 punti con Scandicci che però ha vinto 3-0 la gara d’andata ed è seconda in virtù del bilancio tra set vinti-persi. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Macerata-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 18-25 le lombarde in scioltezza nonostante un Egonu a metà servizioSegui la diretta della partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valevole per la A1 2026. LIVE Macerata-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in scioltezza nonostante Egonu a mezzo servizioSegui la cronaca in tempo reale di Macerata-Milano, partita valida per la Serie A femminile 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: big match nell’ultima giornata di regular season; La Numia Vero Volley Milano ospita Scandicci nel big match che chiude la Regular Season; Serie A donne: vincono Scandicci, Milano e Novara. Si rialza la Savino del Bene; Playoff, Andata | Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci CEV Champions League (F). LIVE Novara-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor ad un successo importanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Novara-Scandicci. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Volley femminile, Egonu trascina Milano con l'Olympiacos: 3-0 e quarti ipotecati. Derby Novara-ScandicciVolley, Champions League: Milano ipoteca il passaggio ai quarti superando per 3-0 l'Olympiacos, con 17 punti di Egonu. Mercoledì Novara riceve Scandicci. sport.virgilio.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. ATLXS · PASSO BEM SOLTO (Slowed). MEGA RALLY SI MEGA RALLY #Volleyball #LVF #Pallavolo #Milano #Scandicci - facebook.com facebook Pronti per un weekend di ! Sabato 21 Milano-Scandicci bit.ly/4qz3skp Domenica 22 Monza-Milano bit.ly/4qEnkCG #TrueLove x.com