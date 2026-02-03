Salerno avanzano i cantieri | elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del Corso

A Salerno i lavori proseguono senza sosta. Due grandi cantieri sono attivi, uno nell’area portuale e l’altro nel centro città. Al porto si lavora sull’elettrificazione delle banchine, mentre nel cuore di Salerno si sistemano le traverse del Corso. Le imprese sono al lavoro ogni giorno, accelerando le operazioni per completare i progetti il prima possibile.

Proseguono a ritmo sostenuto due cantieri aperti nella città di Salerno, uno nell'area portuale e l'altro nel centro cittadino, con interventi mirati al potenziamento delle infrastrutture e dei sottoservizi. Al porto commerciale, precisamente in via Ligea, continuano i lavori per l'elettrificazione delle banchine, un progetto fondamentale per rendere lo scalo più moderno e sostenibile dal punto di vista ambientale. In queste settimane si registra un avanzamento significativo con l'avvio della fase strutturale: inizia infatti a prendere forma la nuova cabina elettrica, elemento centrale dell'impianto che consentirà alle navi ormeggiate di spegnere i motori e collegarsi direttamente alla rete elettrica di terra, riducendo emissioni e inquinamento acustico.

