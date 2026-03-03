Stupro di gruppo | Confermate la condanna per Manolo Portanova

È iniziato davanti alla Corte di appello di Firenze il processo per la violenza sessuale di gruppo su una studentessa senese, avvenuta in un appartamento vicino a Piazza del Campo. La condanna per uno degli imputati, Manolo Portanova, è stata confermata. La vicenda riguarda l'aggressione che ha coinvolto la giovane e ha portato all'apertura del procedimento giudiziario.

Violenza sessuale di gruppo su una studentessa senese in un appartamento a due passi da Piazza del Campo, è iniziato il processo davanti alla Corte di appello a Firenze. Ma niente sentenza, arriverà probabilmente il 16 aprile dopo le arringhe dei legali dei due imputati, il calciatore Manolo Portanova, 25 anni, ora in forza alla Reggiana, e suo zio Alessio Langella, 27 anni. Il sostituto procuratore generale Sergio Affronte ha chiesto ieri la conferma della condanna a sei anni, con rito abbreviato, emessa dal gup di Siena Ilaria Cornetti il 6 dicembre 2022. "Il 16 aprile – ha annunciato l'avvocato Gabriele Bordoni che assiste il giocatore sin dalle prime battute della vicenda – renderà dichiarazioni spontanee.