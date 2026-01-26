Diego Ruspantini è morto lutto nel mondo del calcio per l’addio all’ex portiere

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Ruspantini, ex portiere e preparatore dei portieri, deceduto improvvisamente. Nato nel 1979, Ruspantini ha lasciato un segno nel settore sportivo, contribuendo alla crescita di numerosi atleti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità calcistica, che ricorda con rispetto il suo percorso professionale e umano.

Ancona, 26 gennaio 2026 – È morto all’improvviso Diego Ruspantini, ex portiere classe 1979 e preparatore dei portieri. Si è sentito male ieri sera, nella sua abitazione a Porto Recanati, dopo aver cenato con moglie e figli. Un malessere che sembrava passeggero, così aveva deciso di distendersi un attimo a letto. Non si è più rialzato. Ruspantini era conosciutissimo in tutta la regione per il suo passato da estremo difensore. Era nato a Loreto. Una volta appesi i guanti al chiodo, era diventato allenatore dei portieri. Con l’Ancona aveva giocato nelle due stagioni di Prima categoria e Promozione, tra il 2017 e il 2019, e ricordava sempre con piacere la sua avventura nello staff di Marco Lelli ad Ancona, lui che strinse un'amicizia importante anche con Emanuele Pesaresi, attualmente nello staff dorico di mister Maurizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

