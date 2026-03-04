Trapanese davanti ai cancelli chiusi del Centro per l' Autismo di Valle | La prossima volta voglio trovarli aperti

Un uomo si è trovato davanti ai cancelli chiusi del Centro per l'Autismo di Valle, esprimendo il desiderio di trovarli aperti la prossima volta. La sua giornata ad Avellino è iniziata con la presentazione del libro

Dopo la presentazione del suo libro al Circolo della Stampa, lo scrittore e padre si è fermato a Contrada Serroni. Oggi l'Asl ha completato tutte le procedure per arredi e attrezzature Avellino, 4 marzo 2026 - La giornata di Luca Trapanese ad Avellino non si è chiusa al Circolo della Stampa, dove aveva presentato il suo Storia di una famiglia imperfetta, edito da Salani. La sera, prima di ripartire, si è fermato davanti ai cancelli del Centro per l'Autismo di Valle, in Contrada Serroni. Cancelli chiusi. La struttura non è ancora operativa, neanche a dirlo, ma qualcosa si muove — e si muove proprio oggi. Con la Delibera n. 308 del 4...

“Sessanta milioni per l’autismo e un nuovo slancio per il centro di Valle”Il vicepresidente della Regione Campania Luca Trapanese ad Avellino per la presentazione del suo ultimo libro sulla disabilità: "La famiglia perfetta...

Completamento lavori Centro per l'autismo di Valle, firmata la convenzione tra la Regione e il ComuneCon la firma della Convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Avellino avvenuta in data 12.