Domenica bestiale all' Olimpico | c' è un cinghiale i cancelli restano chiusi | VIDEO

Un cinghiale è entrato nello stadio Olimpico, causando la chiusura dei cancelli durante il match Roma-Cremonese di Serie A. La presenza dell’animale ha reso impossibile l’accesso ai tifosi, creando confusione tra il pubblico e le forze di sicurezza. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre gli operatori cercavano di allontanare l’animale. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro dal vivo e sui social.

Domenica bestiale allo stadio Olimpico dove stasera si gioca Roma-Cremonese di serie A: i cancelli non vengono aperti causa. cinghiale all'interno. In questo video si vede il mammifero, un gran bell'esemplare, che si aggira nel piazzale. Dall'altra parte della recinzione i tifosi increduli che aspettano di prendere posto allo stadio. Riprendono le proteste anti-regime. Studenti in piazza contro Khamenei: “Morte al dittatore” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Domenica bestiale in Nigeria: gli islamisti assaltano tre chiese, rapiti 160 cristiani (video)Nella regione di Kaduna, Nigeria, si sono verificati attacchi contro tre chiese, attribuiti a gruppi islamisti, con oltre 150 cristiani rapiti.

Calcio, domenica bestiale: scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada (video)Nella giornata di domenica si sono verificati gravi scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada, probabilmente organizzati presso l’autogrill di Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio.

