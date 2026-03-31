Con grandi numeri realtà e storie Napoli si candida a Capitale Italiana del Volontariato 2027

Napoli si presenta come candidata a diventare la Capitale Italiana del Volontariato nel 2027, sostenuta da numeri significativi e storie di impegno civico. La città vanta un grande coinvolgimento di volontari, molti dei quali operano in modo silenzioso e senza apparente riconoscimento, spesso sostituendosi alle funzioni delle istituzioni pubbliche. La candidatura si basa su queste realtà e sui numeri raggiunti in ambito sociale.

Tempo di lettura: 3 minuti È una scommessa che i napoletani meritano di vincere. Perchè il volontario, anche quello silente, spesso sostituisce la politica e le amministrazioni. E per nomea la capitale del Sud è già sul podio. Da oggi, Napoli ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato 2027 e ci si aspetta un passo in più: la proclamazione. Il progetto è promosso dal Comune di Napoli, CSV Napoli, la Caritas Diocesana di Napoli e il Forum del Terzo Settore Campania, che hanno formalizzato una proposta unitaria fondata sulla valorizzazione del capitale civico del territorio. Il bando di Capitale italiana del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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