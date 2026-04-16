Interdittiva antimafia colpisce di nuovo i Romito | revocata la Scia dello stabilimento balneare

Il Comune di Manfredonia ha revocato mercoledì 15 aprile tutte le autorizzazioni commerciali alla società Biessemme, in seguito a un’ordinanza interdittiva antimafia che ha coinvolto nuovamente i Romito. La decisione riguarda specificamente la Scia dello stabilimento balneare gestito dalla stessa società. La revoca è stata disposta con una determinazione dirigenziale, portando a una sospensione immediata delle autorizzazioni precedentemente concesse.

Con determinazione dirigenziale di mercoledì 15 aprile, il Comune di Manfredonia ha disposto la revoca immediata di tutte le autorizzazioni commerciali nei confronti della società Biessemme s.r.l.. della famiglia Romito.La decisione del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico è scaturita a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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