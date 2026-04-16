Manfredonia | interdittiva antimafia revocata la SCIA al lido Bagni Bonobo | stop alle attività della società dei Romito

Il Comune di Manfredonia ha revocato la SCIA al lido “Bagni Bonobo”, gestito dalla società Biessemme s., a seguito di un provvedimento di interdittiva antimafia. La decisione ha comportato la sospensione delle attività commerciali della società, gestita dalla famiglia Romito, e riguarda tutte le autorizzazioni già rilasciate. La revoca è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato.

Il Comune di Manfredonia ha disposto la revoca immediata di tutte le autorizzazioni commerciali intestate alla società Biessemme s.r.l., riconducibile alla famiglia Romito e titolare dello stabilimento balneare “Bagni Bonobo” a Siponto. In seguito alla nota prefettizia del 13 aprile, l’amministrazione comunale ha quindi revocato la SCIA del 2015 relativa all’avvio dello stabilimento e ha annullato anche l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, oltre a ogni altro atto amministrativo connesso all’esercizio dell’impresa. Lo stabilimento, situato sul lungomare del Sole e con un’area superiore ai 5.000 metri quadrati, rappresenta una delle principali strutture turistiche gestite dalla società.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia: interdittiva antimafia, revocata la SCIA al lido “Bagni Bonobo”: stop alle attività della società dei Romito Notizie correlate Interdittiva antimafia colpisce di nuovo i Romito: revocata la Scia dello stabilimento balneareCon determinazione dirigenziale di mercoledì 15 aprile, il Comune di Manfredonia ha disposto la revoca immediata di tutte le autorizzazioni... Manfredonia: stop ai Bagni Bonobo, chiusi i cancelli per mafiaIl Comune di Manfredonia ha disposto la cessazione immediata di ogni attività commerciale per la società Biessemme s. Contenuti utili per approfondire Manfredonia, revocata attività balneare per interdittiva antimafia: stop alla Biessemme srlok, fammelo discorsivo, senza capitoletti MANFREDONIA – Il Comune interviene con un provvedimento netto su un’attività commerciale del litorale. Con la determinazione dirigenziale n. 846 del 15 aprile ... statoquotidiano.it Manfredonia, concessioni balneari revocate per interdittiva antimafia: stop a stabilimento sul litoraleScatta la revoca di alcune concessioni demaniali marittime a Manfredonia a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia. Il provvedimento, adottato dal Comune, riguarda uno ... statoquotidiano.it