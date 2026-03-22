Manfredonia – Siponto | cani abbandonati nel solito cartone…

A Siponto, nel comune di Manfredonia, alcuni cani sono stati trovati abbandonati all’interno di un cartone, come rifiuti. La Polizia Locale ha ricevuto segnalazioni riguardo alla presenza degli animali e si è attivata per intervenire. Le autorità hanno riferito di aver individuato i cani e di aver preso provvedimenti sul posto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Manfredonia – Siponto: cani abbandonati nel solito cartone. Abbandonati nel solito cartone, come stracci, a Siponto e segnalati dalla Polizia Locale. Solita cucciolata, ormai si somigliano tutti, forse perché i delinquenti che li abbandonano sono sempre gli stessi. Ormai non riusciamo più neanche a commentare. Buon sabato sera a chi può permetterselo. Enpa Manfredonia Manfredonia – Siponto: cani abbandonati nel solito cartone. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia – Siponto: cani abbandonati nel solito cartone… Articoli correlati Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D. “Che choc indescrivibile. L’intero rifugio è piombato nel silenzio”: ventuno cuccioli di cane abbandonati in una scatola di cartoneUn inaspettato evento ha colto di sorpresa il Mercy Full Project, organizzazione non profit di Tampa (Florida) dedicata al salvataggio e all’adozione... Approfondimenti e contenuti su Manfredonia Siponto cani abbandonati... Manfredonia, quattro cuccioli di cane abbandonati in un cassonetto dei rifiutiQuattro cuccioli di cane abbandonati sono stati recuperati questa mattina dagli ispettori ambientali in località Scalo dei Saraceni, frazione di Manfredonia (Foggia) lungo la strada provinciale 141. lagazzettadelmezzogiorno.it Cuccioli abbandonati in un cassonetto a ManfredoniaAltri quattro cuccioli di cane sono stati trovati in un cassonetto dei rifiuti a Manfredonia, nella località Scalo dei Saraceni. Sono stati recuperati dagli ispettori ambientali lungo la strada ... rainews.it