Mandello libri e bimbi | nasce il laboratorio per i più piccoli

Sabato 18 aprile, a Mandello del Lario, si terrà un evento dedicato ai più piccoli presso l’Asilo nido Riccardo Zelioli, in Via Statale 7. L’appuntamento si svolgerà dalle 10.30 alle 12 e prevede attività legate alla lettura di libri e al gioco con i bambini. L’iniziativa è rivolta ai genitori e ai loro figli della prima infanzia.

Sabato 18 aprile, dalle ore 10.30 alle 12, Mandello del Lario ospita un appuntamento dedicato alla prima infanzia presso l'Asilo nido Riccardo Zelioli (Fondazione Carcano) in Via Statale 7. L’iniziativa, denominata Gocce di Storie per piccoli bimbi, si inserisce nel percorso della ottava edizione del Festival della Letteratura e prevede laboratori e letture per la fascia d'età compresa tra i 0 e i 3 anni. L'impatto pedagogico della lettura precoce sul tessuto sociale locale Il progetto non si li .🔗 Leggi su Ameve.eu

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