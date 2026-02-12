Libri e giochi Il weekend dei più piccoli

Le biblioteche e i musei di questa città preparano un weekend ricco di attività per le famiglie. Domani alle 17, alle Lazzerini, torna il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Un’occasione per i più giovani di scoprire nuovi libri e divertirsi in compagnia.

Biblioteche e musei: le iniziative a misura di famiglie del weekend. Domani alle 17 in Lazzerini torna il gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Protagonista sarà La cacciatrice di fossili: Mary Anning si racconta di Annalisa Strada (Editoriale Scienza). La formula degli incontri a cadenza mensile è strutturata come un viaggio da fare insieme, seguendo una sorta di mappa: ad ogni appuntamento corrisponde un tema, e quindi per ogni tappa e in base al tema verrà scelto insieme a tutti i partecipanti il libro da leggere per l’incontro successivo. L’ingresso è da via Puccetti. Sempre domani alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il cuore d’oro del Comando è una iniziativa dedicata alla raccolta di libri e giochi destinati ai bambini in pediatria.

Il Leo Club e MariTerra hanno organizzato una donazione di libri, giochi, peluche e pastelli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia.

