Durante la fiera del libro, i bambini e i ragazzi si muovono tra gli stand e gli incontri, fermandosi per chiedere autografi o scattare foto con gli autori. Molti di loro, nonostante gli impegni, trovano il tempo di sfogliare nuovi titoli e partecipare alle attività dedicate. Sono i lettori più giovani ad attirare l’attenzione, spesso protagonisti di appuntamenti che coinvolgono diverse fasce d’età e tematiche legate alla narrativa per ragazzi.

Girano per i corridoi della fiera e ogni tanto si fermano per un autografo, una foto, anche se poi hanno un’agenda fitta di firma copie e incontri già programmata. Sono le illustratrici e gli illustratori, le autrici e gli autori che popolano – come assolute rockstar, ma con un profilo davvero “low“ – il mondo dell’ editoria per bambini e ragazzi, una fetta del mercato che in questo inizio del 2026 ha registrato un incremento di oltre l’8% nelle vendite, come ha ricordato ieri in occasione dell’apertura di Bologna Children’s Book Fair, Innocenzo Cipolletta, presidente dell’ Associazione Italiana Editori. Una "nicchia" molto interessante, ricorda Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, considerata però molto importante "sia per il suo successo commerciale sia perché rappresenta circa il 40% dei diritti venduti".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli ultimi miti pop? I libri per ragazzi. I più piccoli sono i lettori più forti

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