Windows 11 | Microsoft abbandona driver di stampa legacy utenti con vecchie stampanti a rischio compatibilità

Microsoft ha annunciato che in Windows 11 non sarà più possibile usare i vecchi driver di stampa. Chi ha una stampante più datata potrebbe presto incontrare problemi di compatibilità. L’azienda ha deciso di eliminare il supporto per i driver legacy, lasciando gli utenti a dover trovare soluzioni alternative o aggiornare le proprie stampanti. La scelta potrebbe creare disagi a chi dipende ancora da dispositivi più vecchi.

Microsoft ha deciso di operare un taglio netto con il passato, eliminando il supporto per vecchi driver di stampa in Windows 11. La scelta, che avrà ripercussioni concrete su un numero significativo di utenti, riguarda l'abbandono dei driver v3 e v4 di tipo Legacy, considerati obsoleti e non più in linea con le esigenze di una piattaforma in continua evoluzione. L'annuncio, giunto dall'azienda di Redmond, segna una svolta nella gestione delle periferiche di stampa nel sistema operativo più diffuso al mondo, con implicazioni che si estendono sia ai consumatori finali che ai produttori di stampanti.

