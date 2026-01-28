Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo. Dopo il volo, ha partecipato a una riunione a Niscemi, dove si sono fatte le prime stime sui danni. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha parlato di circa due miliardi di euro di danni. Intanto, il Comune di Messina ha deciso di mettere a disposizione 500 mila euro per aiutare le attività commerciali e le imprese che hanno subito danni.

La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), il paese sconvolto dalla frana. La premier prima di arrivare nel comune ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo col capo della protezione civile con Fabio Ciciliano. In Municipio con Meloni anche il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. In Comune anche il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, e il deputato di Avs Angelo Bonelli. La premier ha partecipato a una riunione operativa per fare il punto sulla situazione. Intanto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani a Sky Tg24 ha chiarito: «Questa mattina mi è stato prospettato un documento da cui si evince che l’entità dei danni del ciclone Harry in Sicilia, come segnalato dagli amministratori, ammonta a circa due miliardi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maltempo, Meloni sorvola le zone colpite in Sicilia, poi partecipa a riunione per Niscemi

Approfondimenti su Meloni Niscemi

La Premier Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è poi recata a Niscemi, dove ha incontrato i sindaci e le autorità locali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Meloni Niscemi

Meloni sorvola in elicottero le zone colpite dal maltempo in SiciliaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La premier, secondo quanto apprende l'ANSA, è ... ansa.it

Ciclone Harry, la Sicilia fa i conti con danni per due miliardi. Meloni sorvola le aree colpite, al via i primi aiuti alle impreseCiclone Harry, la Sicilia fa i conti con danni per due miliardi. Meloni sorvola le aree colpite, al via i primi aiuti alle imprese ... italiaoggi.it

Quando nel 2023 l’Emilia-Romagna fu colpita dal maltempo, Giorgia Meloni non si fece sfuggire l’occasione di improvvisare una passerella catastrofale: stivali, troupe al seguito e telecamere puntate. Un sopralluogo trasformato in spot, utile soprattutto ad atta - facebook.com facebook

Da giorni la Sicilia è sotto schiaffo per il maltempo. Giorgia Meloni non ha fatto come fece per l’Emilia-Romagna. Allora lasciò il G7 per andare a fare una sceneggiata ad uso social con gli stivali. In Sicilia invece non ha messo gli stivali. Sapete perché Perché x.com