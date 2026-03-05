L' ambulatorio digitale per i pazienti affetti da malattia renale cronica | il progetto

È stato annunciato un nuovo ambulatorio digitale dedicato ai pazienti con malattia renale cronica. Il progetto mira a diminuire gli spostamenti dei pazienti fragili e a migliorare la connessione tra ospedale e territorio attraverso l’utilizzo della telemedicina. La piattaforma digitale consentirà ai medici di monitorare più efficacemente le condizioni dei pazienti senza che questi debbano recarsi fisicamente in strutture sanitarie.

Ridurre gli spostamenti dei pazienti fragili e rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio grazie alla telemedicina. Con questo obiettivo è partito martedì 24 febbraio il nuovo progetto dell’Asl Vco dedicato ai pazienti affetti da malattia renale cronica (Mrc). Il nuovo servizio rappresenta un ponte operativo tra ospedale e territorio e si basa sull’utilizzo di tecnologie di telemedicina che permettono di seguire i pazienti senza la necessità di recarsi ogni volta in ospedale. Il sistema utilizza una stazione periferica, un totem tecnologico installato nella Casa della Salute e collegato da remoto con uno studio medico dedicato. Qui vengono presi in carico i pazienti affetti da malattia renale cronica di grado moderato e dalle patologie correlate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

