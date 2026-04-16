Durante un evento a San Siro organizzato dal Foglio Sportivo, l'ex presidente del Coni ha affermato di valutare la possibilità di candidarsi alla presidenza della FIGC, precisando di non essere ufficialmente in corsa. Ha inoltre spiegato di essere stato contattato prima della partita contro la Bosnia, in relazione a situazioni di preoccupazione. Ha aggiunto di non aver ancora preso una decisione definitiva sulla candidatura.

Non smentisce ma nemmeno conferma. Giovanni Malagò, ospite all’evento organizzato dal Foglio Sportivo a San Siro, chiarisce la sua posizione relativa alla corsa a presidente federale. E comincia rispondendo a chi lo “accusa” di non avere nulla a che fare con il pallone: “In realtà ho vinto 3 scudetti nel calcio a 5, ma non è questo il tema. Io condivido le idee sul cambio di sistema, se tutto rimane inalterato diventa difficile incidere. Penso che si possano fare le cose bene. Io ufficialmente candidato? No, non si può dire. Ci rifletto, e in questi giorni l’ho fatto molto, perché se ti vengono a trovare alcune società, e purtroppo anche prima della partita contro la Bosnia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "Io presidente Figc? Ci rifletto. Contattato prima della Bosnia perché c'era preoccupazione"

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