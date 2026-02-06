Crans-Montana Hanno cercato di rianimare Cyane per un'ora parla il figlio adottivo dei Moretti

A Crans-Montana, il figlio adottivo dei Moretti spiega cosa è successo durante l’intervento di rianimazione di Cyane. Jean-Marc Gabrielli, che lavora per i Moretti, dice che la porta di sicurezza era stata chiusa per sbaglio, e per un’ora hanno cercato di salvare la ragazza senza successo.

Jean-Marc Gabrielli, dipendente dei Moretti e "figlio adottivo" di Jacques, conferma che la porta di sicurezza era chiusa per errore. Nelle sue 12 ore di interrogatorio, conferma la versione dei proprietari del Constellation.

