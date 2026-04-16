Malagò svela | Mi hanno contattato per la presidenza FIGC già prima della Bosnia Un ex calciatore nella mia squadra? Ecco come stanno le cose

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha rivelato di essere stato contattato per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio prima dell'incontro con la selezione Bosnia. In un'intervista, ha anche chiarito dettagli riguardo alla presenza di un ex calciatore nel suo staff, spiegando come sono andate le cose. La sua comunicazione si concentra sugli aspetti organizzativi e sulle persone coinvolte nel suo team.

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