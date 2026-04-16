L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto all'evento del "Foglio" a Milano: ecco le sue parole sulle possibilità di venire eletto alla guida della Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "Figc? Serie A buona base di partenza. Non ho sentito Allegri"

Malagò: Allegri Non ho sentito nessuno. Io in Figc La Serie A è buona base di partenza...

Notizie correlate

Malagò, 18 club di serie A favorevoli a candidarlo come presidente FigcSono al momento 18 i club di Serie A favorevoli alla candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Figc, per succedere a Gabriele Gravina dopo le...

I club di serie A scelgono Malagò come candidato alla presidenza FIGCAGI - La Lega Calcio Serie A ha deciso quale sarà il candidato da proporre alle prossime elezioni della Federcalcio: sarà Giovanni Malagò, ex...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club; La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc; Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Presidenza Figc, la Lega di A candida Malagò: ha l'appoggio di 19 club. In campo anche Abete.

Malagò: Contattato per la FIGC già prima della Bosnia. Ex calciatore? Non ho impegni con nessunoGiovanni Malagò, ex presidente del CONI oggi candidato dalla Serie A alla presidenza della FIGC, è intervenuto dal palco dell’evento. tuttomercatoweb.com

La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc18 club a favore, contro solo Lazio e Verona. Lotito attacca: 'Serve un commissario per ridisegnare il sistema'. In corsa anche Abete (ANSA) ... ansa.it

Malagò svela il retroscena: "Se ti vengono a trovare società anche prima della partita con la Bosnia..." - facebook.com facebook

Giovanni Malagò alla Figc "Ci sto riflettendo", "la politica si occupi di sport, ma non lo occupi". "Più di qualcuno mi aveva chiamato già prima della Bosnia" ha detto l'ex presidente del Coni al #FoglioaSanSiro x.com