Malagò | Figc? Serie A buona base di partenza Non ho sentito Allegri

Da gazzetta.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto all'evento del "Foglio" a Milano: ecco le sue parole sulle possibilità di venire eletto alla guida della Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Malagò: Allegri Non ho sentito nessuno. Io in Figc La Serie A è buona base di partenza...

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