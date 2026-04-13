I club di serie A scelgono Malagò come candidato alla presidenza FIGC

I club di Serie A hanno deciso di sostenere Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. La Lega Calcio ha comunicato ufficialmente questa scelta in vista delle prossime elezioni. La decisione è stata presa durante una riunione tra i rappresentanti delle squadre. Malagò è stato indicato come il candidato condiviso dai club per il ruolo di presidente federale. La candidatura sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni.

AGI - La Lega Calcio Serie A ha deciso quale sarà il candidato da proporre alle prossime elezioni della Federcalcio: sarà Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026, il nome che verrà presentato entro il 13 maggio (termine ultimo per le candidature) in vista delle elezioni del 22 giugno. Sono 18 i club a favore di Malagò, due i club contrari ovvero Lazio e Verona. "La scelta di 18 club è ricaduta su Giovanni Malago', che da questo momento ha raggiunto il requisito dell'articolo 6 comma 2, del regolamento elettorale della Figc, che consiste nell'aver raggiunto l'accredito della....🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I club di serie A scelgono Malagò come candidato alla presidenza FIGC Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Leggi anche: Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club