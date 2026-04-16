Il 22 giugno si terrà l’elezione del nuovo presidente della FIGC, in sostituzione del dimissionario Gravina. Un dirigente ha dichiarato di essere stato contattato prima della partita tra Bosnia e Italia, senza specificare chi l’abbia fatto. La candidatura più discussa è quella di un’altra figura nota nel mondo del calcio, in attesa di conoscere chi sarà il suo sfidante. La competizione si avvicina con molti nomi ancora da confermare.

“Mi hanno contattato per la presidenza della FIGC già prima della Bosnia”. Lo ha rivelato Giovanni Malagò all’evento ‘Il Foglio a San Siro’. “È accaduto perché c’era preoccupazione. Il sistema deve essere rivisitato, ma non credo che tutte le persone che ci sono state finora abbiano solo fatto male. Il Ministro Abodi ha detto una cosa condivisibile – ‘Serve un cambio di regime, non di presidente’, ndr – non credo che una persona possa incidere come si aspettano tutti, se rimane tutto inalterato”. Se potrò essere affiancato da un ex calciatore? Non mi vengono in mente presidenti di federazione che non abbiano coinvolto almeno un atleta nella gestione della rispettiva federazione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Malagò: “Contattato prima di Bosnia-Italia”. Ecco chi sfiderà per la presidenza della FIGC

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