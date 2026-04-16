Magyar piena continuità con Orban | invita Netanyahu a Budapest e conferma il gas russo

Péter Magyar, riformista e vicino a Viktor Orban, ha invitato il premier israeliano a visitare Budapest e ha confermato la prosecuzione delle forniture di gas russo. La vittoria di Magyar nelle elezioni ungheresi non ha modificato la linea politica del governo, che resta fedele al leader uscente. In Italia, alcuni hanno sperato in un cambiamento nelle scelte estere ungheresi, ma al momento non si registrano segnali di svolta.

Chi, anche in Italia, ha esultato per vittoria di Péter Magyar su Viktor Orban sperando in una sterzata epocale della politica estera ungherese in senso «europeista» farebbe meglio a ricredersi. Non perché il nuovo premier sia un disinvolto opportunista, ma perché – come spesso accade quando si passa dalla campagna elettorale al governo – gli interessi nazionali hanno la sgradevole abitudine di prevalere sugli slogan. Nel corso della campagna elettorale, Magyar si era presentato con posizioni marcatamente antirusse, promettendo in particolare l’eliminazione graduale delle importazioni di energia da Mosca entro il 2035. Una linea chiara, che mirava a differenziarlo dall’eredità orbaniana e a rassicurare Bruxelles e Washington.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Magyar, piena continuità con Orban: invita Netanyahu a Budapest e conferma il gas russo Notizie correlate Orbán usa il gas russo per indebolire la sicurezza europeaDopo l’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha ridotto drasticamente l’import di gas russo, passando da una dipendenza sistemica a una gestione... Ungheria: per ora Magyar non si allontana dalla linea di Orbán su migranti, pace e petrolio russoLa prima uscita pubblica del neo eletto premier Péter Magyar è stata significativa sotto molti aspetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'Ungheria volta pagina: addio a Viktor Orbán; Ungheria: Magyar sfida Orban in un’elezione che può cambiare gli equilibri del Paese; Susanna Egri: Orban non è dittatore, nuovo leader scelto democraticamente; Varchi (FdI): con Giosi Romano piena continuità per lo sviluppo del Mezzogiorno. Baldelli, con emendamento milleproroghe continuità Struttura commissariale alluvioneImportante novità per la Struttura commissariale impegnata nella ricostruzione nei territori delle province di Pesaro e Ancona colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022: con la proroga del ... ansa.it "Il partito di Magyar è incentrato su una sola persona, l’autoritarismo non fa bene alla democrazia” x.com La prima mossa di Magyar, "media di Stato propaganda, li chiuderò". Il premier in pectore attacca dai canali pubblici. A inizio maggio l'incarico #ANSA - facebook.com facebook