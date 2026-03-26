Orbán usa il gas russo per indebolire la sicurezza europea

Dopo l'invasione dell'Ucraina, l'Unione europea ha diminuito significativamente le importazioni di gas russo, passando da una dipendenza elevata a una strategia di approvvigionamento più diversificata. Orbán ha dichiarato di usare il gas russo come leva per influenzare la sicurezza europea. La strategia dell'UE prevede ora rotte alternative e fonti di energia differenti rispetto al passato.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha ridotto drasticamente l’import di gas russo, passando da una dipendenza sistemica a una gestione più diversificata. Tuttavia, questa transizione ha prodotto un effetto collaterale: la frammentazione delle vulnerabilità. Se, a livello macro, l’Europa è oggi più autonoma, su scala regionale persistono sacche di esposizione. Nell’Europa sud-orientale, la chiusura del transito ucraino ha concentrato i flussi su un’unica direttrice: TurkStream. Più che un’infrastruttura, è diventato un punto di pressione. Per l’Ungheria, la questione energetica non è solo quantitativa, ma strutturale. Non conta soltanto il volume di gas disponibile, ma la sicurezza della rotta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Orbán usa il gas russo per indebolire la sicurezza europea Articoli correlati L’Unione europea punta a rinunciare al gas russo. Putin risponde: «Non è meglio fermarsi ora?»L’Unione europea dal 2025 ha iniziato a ridurre le importazioni di gas dalla Russia ambendo a imporre un divieto generalizzato nel 2027. Leggi anche: La Commissione Ue vuole indebolire la tassa sul carbonio alle frontiere. E l’industria pesante europea non ci sta Iran US-Israel War: Europe Finally Wakes Up As Oil Crisis Hits Home Altri aggiornamenti su Orb n usa il gas russo per indebolire... Petrolio russo, assist di Trump a OrbánDonald Trump accoglie Viktor Orbán alla Casa Bianca e consolida l'alleanza con il premier ungherese elogiandolo ripetutamente come un «grande leader». «Lo stimo e lo rispetto», afferma il presidente ... ilgiornale.it Orbán vola negli Usa per far fare pace a Trump e Putin. In ballo pure le importazioni di petrolio russoIl primo minostro unghese Viktor Orbán vola a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'obiettivo è mediare un altro vertice con il presiderusso Vladimir Putin per far ... iltempo.it