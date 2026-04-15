Ungheria | per ora Magyar non si allontana dalla linea di Orbán su migranti pace e petrolio russo

Il nuovo premier ungherese ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica, confermando che, almeno in questa fase, non si discosta dalla posizione del suo predecessore sulla questione migratoria, sulla politica verso la Russia e sulle forniture di petrolio. La sua presa di parola si è concentrata su temi chiave della linea politica adottata finora dal governo. Non sono stati annunciati cambiamenti o nuove iniziative in questi ambiti.

La prima uscita pubblica del neo eletto premier Péter Magyar è stata significativa sotto molti aspetti. Nessuna svolta clamorosa, nessun rigetto completo delle politiche di Orbán, ma una selezione ragionata degli elementi da tenere e di quelli da modificare. L’esposizione dello Hungarian Conservative mostra come l’Ungheria nel quadro internazionale resti per il momento nella stessa posizione di prima su istanze chiave come la pace in Europa, l’importazione di energia dalla Russia e il filtrare l’immigrazione invece che l’accoglienza indiscriminata. L’Ungheria pensi all’Ungheria. Il premier eletto Péter Magyar ha tenuto la sua prima conferenza stampa internazionale dalle votazioni del 12 aprile, che hanno decretato una larga vittoria del suo partito Tisza.🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate Elezioni in Ungheria: Magyar in netto vantaggio su Orban. Si profila un radicale cambiamentoBUDAPEST – Le prime proiezioni delle elezioni politiche ungheresi danno in vantaggio il partito Tisza di Péter Magyar. Petrolio russo e soldi all’Ucraina, l’ultimo ricatto di Orbán all’Ue prima del voto chiave in UngheriaBruxelles, 27 leader attorno a un tavolo, una decisione storica da prendere in un contesto di stress e pericoli per l’Europa, un Paese che si mette... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; Fine dell’era Orbán: svolta politica in Ungheria; Chi è Péter Magyar, lo sfidante di Orbán alle elezioni in Ungheria; In Ungheria inizia l’era di Péter Magyar. Cosa dobbiamo aspettarci ora?. Magyar trionfa in Ungheria, si chiude l'era OrbanLA DIRETTA - Affluenza record, Tisza conquista la super maggioranza. Il premier: 'Risultato chiaro e doloroso'. Meloni si congratula con il vincitore e ringrazia l'amico 'ora all'opposizione' (ANSA) ... ansa.it Elezioni in Ungheria, Peter Magyar ha vinto. Orban: Risultato dolorosoAbbiamo liberato l'Ungheria: con queste parole il leader dell'opposizione Peter Magyar ha festeggiato la vittoria alle elezioni in Ungheria. Oltre 8,1 milioni di cittadini sono stati chiamati al vo ... tg24.sky.it China Labor Watch denuncia violazioni nel cantiere del colosso cinese in Ungheria: orari eccessivi, salari opachi e rischio lavoro forzato nella filiera europea dell’auto elettrica - facebook.com facebook Magyar e il ruolo dell’Europa per «normalizzare» l’Ungheria x.com