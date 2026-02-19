Hollow Knight il capolavoro dei metroidvania è imperdibile su Switch con questo sconto su Amazon
Hollow Knight, il famoso gioco metroidvania di Team Cherry, ha raggiunto il prezzo più basso su Amazon, scendendo a 24,99 € invece di 39,99 €. La causa è uno sconto temporaneo che rende più accessibile questa avventura su Nintendo Switch. Molti giocatori avevano già apprezzato la grafica dettagliata e il mondo vasto, ma ora possono acquistarlo a un prezzo più conveniente. L’offerta rimarrà valida solo per pochi giorni, quindi chi desidera immergersi nel mondo di Hollow Knight deve decidere in fretta.
Se non avete ancora recuperato Hollow Knight, questo è il momento giusto per farlo. Il celebre metroidvania di Team Cherry è in sconto su Amazon al minimo storico: 24,99 € invece di 39,99 €. Parliamo della versione fisica per Nintendo Switch, venduta e spedita direttamente da Amazon. Si tratta quindi di un’occasione concreta per mettere le mani su uno dei titoli più influenti e apprezzati degli ultimi anni a un prezzo particolarmente competitivo. Precisiamo che il prodotto in offerta è la scheda di gioco per Nintendo Switch, quindi non un codice digitale ma una copia fisica da collezione. All’interno della confezione è inclusa anche una copertina reversibile esclusiva, un dettaglio che farà piacere a chi apprezza il formato retail. 🔗 Leggi su Screenworld.it
