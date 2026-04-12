Nella notte tra sabato e domenica a Massa, in Toscana, un uomo di 47 anni è stato aggredito e ucciso davanti al suo bambino di 11 anni e alla compagna. L’incidente si è verificato in strada, dove un branco di giovani ha attuato la violenta aggressione. Due dei presunti coinvolti, entrambi maggiorenni, sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario. La polizia sta indagando sui fatti.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un gruppo di persone sotto gli occhi del figlio di 11 anni e della compagna. Una decina di ragazzi, alcuni stranieri e altri italiani, di età compresa tra 16 e i 20 anni, sono stati condotti in caserma nel tardo pomeriggio di oggi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La ricostruzione. Secondo quanto si apprende da una nota diramata dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, il drammatico episodio si è verificato in piazza Felice Palma attorno all’una di notte. Qui il 47enne è stato accerchiato da alcune persone e picchiato, mentre la compagna ha messo in sicurezza il ragazzino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non lanciate le bottiglie". E un 47enne viene ucciso dal branco di giovanissimi davanti al figlio 11enne. Due maggiorenni fermati per omicidio volontario

Chiede di non lanciare bottiglie contro una vetrina e viene aggredito da un branco di giovanissimi: muore davanti al figlio 11enne. "Lo hanno ucciso come animali"Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa (Toscana) dove un 47enne, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato aggredito in strada da un...

“Non lanciate bottiglie”. Poi la follia, ucciso dal branco davanti al figlio di 11 anniLa notte di Massa si è trasformata in una tragedia improvvisa e devastante, lasciando sotto shock un’intera comunità.