A Rimini quasi 5 mila colf e badanti il 76% di origine straniera Elemento essenziale della tenuta sociale

A Rimini quasi 5 mila colf e badanti, il 76% di origine straniera, rappresentano ormai un elemento essenziale della tenuta sociale, con il settore che si sta consolidando come una delle colonne portanti del welfare familiare. Nel Riminese, il lavoro domestico è diventato una presenza quotidiana e irrinunciabile, secondo i dati del Report 2024 sui lavoratori domestici in Emilia-Romagna, in provincia si contano 4.700 professionisti impegnati in questo settore, molti dei quali sono arrivati dall’estero per rispondere alla crescente domanda.

Incidenza superiore alla media Ausl: il lavoro domestico è ormai una struttura portante del welfare familiare. La consigliera Petitti: "Senza il lavoro di cura il nostro sistema non reggerebbe” Nel Riminese il lavoro domestico è ormai una colonna portante del welfare familiare. Secondo il Report 2024 sui lavoratori domestici in Emilia-Romagna, in provincia si contano 4.916 tra badanti e colf regolari, pari a circa il 7% della popolazione residente. Numeri che fotografano una domanda di cura in costante crescita, legata all’invecchiamento della popolazione e alle nuove fragilità sociali. Badanti e colf non sono figure marginali: sono la spina dorsale silenziosa del welfare familiare, un presidio quotidiano di dignità per migliaia di persone anziane, fragili o non autosufficienti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

L’Italia sta vivendo un aumento del lavoro domestico irregolare, con quasi 800 mila persone coinvolte, e un incremento degli italiani che si affidano a questa forma di assistenza.

Le famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L’economia circolare di Hera evita 74 tonnellate di rifiuti alimentari e aiuta il territorio; Badanti, quel pilastro invisibile: La Regione investe 500 milioni; Fatture false, crediti d’imposta fantasma e autoriciclaggio: smascherato maxi sistema fraudolento, sequestri per quasi 3,5 milioni di euro e una Lamborghini; Scoperto sistema di fatture per operazioni inesistenti, sequestrati dalla Finanza 3,5 milioni di euro.

CiboAmico a Rimini: Hera recupera quasi 15 mila pasti contro lo spreco alimentareA Rimini, dal 2010 ad oggi, è stato possibile recuperare quasi 15 mila pasti, per un valore complessivo che sfiora i 69 mila euro ... altarimini.it

RIMINI, ARRIVIAMO! Il countdown è quasi terminato! Siamo carichi e pronti per la fiera Beer & Food Attraction. Non vediamo l'ora di incontrarvi, scambiare idee e presentarvi tutte le nostre soluzioni. Scorri per vedere un piccolo spoiler in anteprima.. Ti - facebook.com facebook