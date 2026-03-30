Madonna dei Miracoli di Lucca | la storia incredibile del bestemmiatore che ha trovato la grazia

A Lucca, la statua della Madonna dei Miracoli è stata protagonista di un episodio in cui un uomo accusato di aver sfregiato un’immagine sacra ha mostrato un sincero pentimento. Dopo il suo gesto, la statua avrebbe concesso una grazia straordinaria all’individuo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i fedeli e i residenti della città, che hanno assistito a questo evento considerato miracoloso.

La Madonna dei Miracoli di Lucca mostra tutta la sua sollecitudine materna davanti al sincero pentimento di un bestemmiatore che aveva sfregiato una immagine sacra e gli concede una grazia straordinaria. Il 30 marzo 1588 il soldato Jacopo di Pietro da Capannori si trovava di guardia a Lucca presso la Porta di Borgo, una delle tre esistenti a quel tempo in città. Attraverso questa porta diversi anni prima, nel 1536, era passato il corteo imperiale di Carlo V. In quel momento il soldato però non stava precisamente facendo il proprio dovere. Era infatti impegnato nel gioco dei dadi, attività proibita allora per i militari. La dea bendata tuttavia non gli si stava mostrando propizia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna dei Miracoli di Lucca: la storia incredibile del bestemmiatore che ha trovato la grazia Articoli correlati Leggi anche: Gianna Pratesi, chi è la donna di 105 anni che ha votato al referendum del 1946? La sua storia è incredibile La storia romantica di Antonio Ceccarini, il Tigre del Perugia dei miracoliSi terrà domenica 1 febbraio alle 17 al Quasar Village di Corciano la presentazione del libro "Antonio Ceccarini "Tigre". Tutti gli aggiornamenti su Madonna dei Miracoli di Lucca la storia... Madonna dei Miracoli. Concerto di Pasqua nel santuarioConcerto di Pasqua sabato 12 aprile nel Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù con la Corale Polifonica Città Studi accompagnata dall’Orchestra sinfonica del Lario in un classico della musica a ... ilgiorno.it Diocesi: Andria, sabato 31 agosto processione notturna per il trasferimento del simulacro della Madonna dei MiracoliSabato 31 agosto, alle ore 3, nella diocesi di Andria, muoverà la tradizionale processione notturna per il trasferimento del simulacro della Madonna dei Miracoli, dalla chiesa cattedrale al santuario ... agensir.it