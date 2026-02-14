Trasferimento illecito dell’effige della Madonna della Consolazione | l’esposto di Nuccio Azzarà apre il caso

Nuccio Azzarà denuncia un trasferimento non autorizzato dell’effige della Madonna della Consolazione, avvenuto dalla Basilica Santa Maria Madre della Consolazione all’ospedale Morelli. Azzarà sostiene che questa operazione sia stata fatta senza il permesso della comunità e senza rispettare le procedure ufficiali. La vicenda ha suscitato proteste tra i fedeli, che temono la perdita di un simbolo importante per la loro fede. Il caso si apre ora a livello pubblico e istituzionale, con l’ex sindacalista che chiede chiarimenti sulle modalità del trasferimento.

L'episodio incriminato risalirebbe all'11-12 dicembre 2025, quanso la sacra Effige fu trasferita presso l'ospedale Morelli senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza L'opera, benché di proprietà dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, è infatti tutelata ai sensi del D.Lgs. 422004 ed è catalogata e monitorata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, che ne segue periodicamente studi e restauri accreditati dal ministero della cultura. Da qui la decisione di interloquire con la Soprintendenza e, successivamente, di presentare formale istanza di accesso agli atti in data 8 gennaio 2026. Dagli atti della Soprintendenza emerge che per lo spostamento del dipinto al Morelli non fu inoltrata alcuna richiesta preventiva. Nuccio Azzarà presenta denuncia e chiede l'intervento del Ministero della Cultura.